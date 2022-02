Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Seevetal/Emmelndorf - Terrassentürscheibe eingeschlagen ++ Marschacht/Oldershausen - Sachbeschädigungen auf dem Spielplatz

Neu Wulmstorf (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Nacht zu Sonntag, 20.02.2022, in der Zeit zwischen 19 und 10 Uhr, sind Diebe in ein Reihenhaus an der Fischbeker Straße eingestiegen. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten anschließend das Haus. Dabei erbeuteten sie eine Spielekonsole.

Seevetal/Emmelndorf - Terrassentürscheibe eingeschlagen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Sonntag, 18.45 Uhr, kam es an der Straße Vossn Weg zu einem Wohnhauseinbruch. Nachdem die Täter zunächst erfolglos versucht hatten, ein Fenster und eine Tür aufzuhebeln, schlugen sie schließlich die Scheibe einer Terrassentür ein, um das Haus zu gelangen. Die Wohnräume wurden durchsucht. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

Marschacht/Oldershausen - Sachbeschädigungen auf dem Spielplatz

Auf dem Spielplatz an der Straße Achtern Busch haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 16. Und 20.02.2022 mehrere Schrauben aus einem Spielgerüst herausgedreht. Außerdem wurden Sicherheitsseile entwendet. Das Gerüst musste gesperrt werden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Marschacht, Telefon 04176 948930.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell