Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Neu Wulmstorf - Kraftstoff abgezapft

Neu Wulmstorf (ots)

Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, 22.2.2022, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:40 Uhr, sind Diebe in ein Reihenhaus an der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen. Die Diebe hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten das Objekt. Dabei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Schmuck, Bargeld und Münzen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Neu Wulmstorf - Kraftstoff abgezapft

Auf dem Baustellengelände der A 26, in Höhe der Wulmstorfer Straße, haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag, 22.2.2022, insgesamt rund 1000 l Dieselkraftstoff gestohlen. Die Täter lehrten einen mobilen Dieseltank, nachdem sie das Schloss aufgebrochen hatten. Anschließend zapften sie auch den Kraftstoff aus dem Tank eines Traktors ab. Der Schaden wird auf rund 2000 EUR geschätzt.

