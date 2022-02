Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw-Diebstähle ++ Drage - Schnelle Verurteilung nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl

Seevetal (ots)

Pkw-Diebstähle

Am Mittwoch kam es in Seevetal zu zwei PKW-Diebstählen: In Fleestedt entwendeten Diebe in der Zeit zwischen 4:00 Uhr und 4:15 Uhr einen schwarzen BMW X5. Das Fahrzeug im Wert von rund 25.000 EUR war nicht zugelassen und stand auf einem Privatgrundstück. Die Täter bauten kurzerhand die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs ab und brachten diese an dem X5 an, um damit zu flüchten. Das gestohlene Kennzeichen lautet WL-FK 5555.

In Meckelfeld waren Autodiebe in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Straße An den Höfen unterwegs. Dort stahlen sie einen braunen Mazda mit dem Kennzeichen WL-J 913 vom Pendlerparkplatz. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die Telefonnummer des Zentralen Kriminaldienstes lautet 04181 2850.

Drage - Schnelle Verurteilung nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl

Drei Männer im Alter von 21, 39 und 53 Jahren sind am Dienstag, 22.2.2022, gegen 11:20 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie in einem Lebensmittelgeschäft an der Stover Straße Zigarettenschachteln in ihrer Kleidung versteckten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort erschien und die drei Männer noch vor dem Markt vorläufig festnehmen konnte. Die mutmaßliche Beute hatten sie zum Teil noch bei sich. Ein weiterer, 50-jähriger Mann wurde ebenfalls vorläufig festgenommen, weil er im Verdacht stand, mit den drei anderen zusammengewirkt zu haben. Der Tatverdacht gegen ihn erhärtete sich aber nicht, sodass er später wieder entlassen wurde.

Für die drei anderen stellte die Staatsanwaltschaft Lüneburg einen Antrag auf Hauptverhandlungshaft. Sie verbrachten die Nacht in der Gewahrsamszelle und wurden am Mittwoch dem Amtsgericht Lüneburg zugeführt. Dort erfolgte die Hauptverhandlung. Alle drei wurden wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls zu einer Geldstrafe von jeweils 45 Tagessätzen, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell