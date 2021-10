Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: Unfall - drei Fahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Sonntag gegen 19:50 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Enzweihingen. Ein 40-jähriger Mercedes C-Klasse-Fahrer war von Vaihingen an der Enz kommend auf der Linksabbiegerspur der Schwieberdinger Straße unterwegs und bog bei grüner Ampel nach links in die Vaihinger Straße ein. Auf der Schwieberdinger Straße kam ihm ein 57-jähriger Mercedes A-Klasse-Fahrer entgegen, der ebenfalls bei grüner Ampel, in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz unterwegs war. Der 40-Jährige erkannte den Pkw des 57-Jährigen vermutlich zu spät und die beiden Fahrzeuge stießen im Frontbereich gegeneinander. Durch den Aufprall schob es die A-Klasse des 57-Jährigen gegen den VW eines 28-Jährigen, der in der Vaihinger Straße verkehrsbedingt wartete. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Der 40-Jährige kam vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Über Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Die beiden Mercedes-Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.

