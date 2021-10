Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Einbruchsversuch in Lebensmittelmarkt

Ludwigsburg (ots)

Beim Versuch in ein Lebensmittelgeschäft in der Hemminger Freiherr-von-Varnbüler-Straße einzubrechen, scheint sich ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag 14:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr verletzt zu haben. Wohl um in das Geschäft zu gelangen, wurde eine Verglasung im Bereich des Markteingangs beschädigt. Im Umfeld konnten Blutspuren sowie Verpackungsmaterial eines Erste-Hilfe-Kastens aufgefunden werden. In das Ladengeschäft drang der Einbrecher nach derzeitiger Erkenntnisse nicht ein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07150 383753-0 beim Polizeiposten Schwieberdingen zu melden.

