Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte beschädigten zahlreiche Linienbusse - Polizei sucht Zeugen ++ Seevetal/Woxdorf - Zwei Quads vom Fahrbahnrand entwendet ++ Seevetal/Meckelfeld - PKW entwendet und umgehend ausgeschlachtet

Seevetal/Hittfeld (ots)

Unbekannte beschädigten zahlreiche Linienbusse - Polizei sucht Zeugen

Heute, 28.2.2022, in der Zeit zwischen 01 und 04 Uhr, betraten Unbekannte das umzäunte Firmengelände der KVG an der Straße Bosteler Feld. Auf dem Außengelände und in einer Betriebshalle schlugen die Täter anschließend scheinbar wahllos zahlreiche Front - und Seitenscheiben an insgesamt 29 Bussen und einem Pkw ein. Nach ersten Schätzungen beträgt der Sachschaden rund 250.000 EUR. Zudem stehen die kaputten Busse bis zur Reparatur nicht für den Linienverkehr zur Verfügung.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Täter nutzten offenbar zielgerichtet den Zeitraum zwischen Betriebsschluss um 01 Uhr und Beginn des Frühdienstes 04 Uhr, um ungestört auf dem Gelände wüten zu können.

Der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Seevetal/Woxdorf - Zwei Quads vom Fahrbahnrand entwendet

In der Lindenstraße sind in der Nacht zu Sonntag, 27.02.2022, zwei Quads gestohlen worden. Die beiden Fahrzeuge mit den Kennzeichen HH-LT 89 und WL-JX 191 standen auf dem Seitenstreifen vor einem Wohnhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9000 EUR. Die Tat ereignete sich zwischen Mitternacht und 10:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Seevetal/Meckelfeld - PKW entwendet und umgehend ausgeschlachtet

Am Sonntag, 27.2.2022, gegen 9:40 Uhr, meldete eine Zeugin an der Straße Zwischen den Seen einen augenscheinlich ausgeschlachteten Pkw Smart. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass nahezu alle Anbauteile des Fahrzeugs abmontiert und zum größten Teil entwendet worden waren. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Halter den Wagen am Freitag, 25.02.2022, auf einem Firmengelände am Zürnweg abgestellt hatte. Von dort hatten ihn die Täter offenbar in die nur wenige hundert Meter entfernte Straße Zwischen den Seen gefahren, um ihn dort ungestört ausschlachten zu können. Der Schaden wird auf rund 3000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

