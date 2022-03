Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 15-Jähriger leistete erheblichen Widerstand ++ Seevetal/Ramelsloh - Einbruch in Kindertagesstätte ++ Neu Wulmstorf - Baucontainer aufgebrochen

Tostedt (ots)

15-Jähriger leistete erheblichen Widerstand

Am Sonntag, 6.3.2022, gegen 2:30 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof Tostedt gerufen. Ein 15-Jähriger war in der Regionalbahn ohne gültigen Fahrschein angetroffen worden und hatte die Angaben seiner Personalien verweigert. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten verweigerte er die Personalienangabe. Bei der zwangsweisen Durchsuchung setzte er sich heftig zur Wehr, so dass er zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Einer Beamtin spuckt der Jugendliche ins Gesicht, außerdem beleidigt er alle Beamten fortwährend.

Der Jugendliche wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihn seine Eltern später abholen durften. Gegen den 15-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren wegen Widerstands, Körperverletzung, Erschleichens von Leistungen und Beleidigung eingeleitet.

Seevetal/Ramelsloh - Einbruch in Kindertagesstätte

Die Kindertagesstätte an der Straße Kinderlandweg ist am vergangenen Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 4.3.2022 und Montag hatten die Täter ein Fenster eines Gruppenraumes aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. In einem Raum brachen sie einen fest verschraubten Tresor aus der Verankerung und entwendeten ihn in Gänze. Der verursachte Schaden beläuft sich auf rund 2000 EUR.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Neu Wulmstorf - Baucontainer aufgebrochen

Auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße haben Diebe in der Zeit zwischen Samstag, 5.3.2022, 12:30 Uhr und Montag, 7:00 Uhr einen Container aufgebrochen. Daraus entwendeten sie diverse Werkzeuge und Baustellenzubehör. Der Schaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040 33441990.

