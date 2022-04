Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch bei der Feuerwehr - Entwendete Werkzeuge können Leben retten

Soest (ots)

Mit einen Appell wendet sich die Polizei an die Einbrecher, die in der Nacht zu Dienstag (5. April 2022), zwischen 23.45 Uhr und 06.50 Uhr in die Garagenhalle der Soester Feuerwehr am Florianweg eingebrochen sind. Sie sollten darüber nachdenken, in welchen Händen das lebensrettende Werkzeug wohl besser aufgehoben war und ob sie es nicht besser wieder zurückgeben sollten. Um in die Halle zu gelangen, schlugen sie die Scheibe eines Rolltores ein und entwendeten aus einem Feuerwehrwagen akkubetriebene Rettungswerkzeuge. Hierbei handelt es sich um zwei Spreizer, zwei Rettungszylinder und eine Rettungsschere. Das Werkzeug kann u. a. dafür verwendet werden, um schwer verletzte Autofahrer aus dem Unfallwagen herauszuschneiden und somit die Chance haben, das Leben der Verletzten zu retten. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

