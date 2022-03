Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung in Neubrandenburg ,LG MSE, Polizei sucht Zeugen

Neubrandenburg (ots)

Am 06.02.2022, gegen 23:30 Uhr, sorgte ein unbekannter Tatverdächtiger für einen Polizeieinsatz in der Ihlenfelder Vorstadt Neubrandenburgs. Durch Nutzung eines unbekannten Gegenstandes verschoss dieser Metallkugeln auf Wohnhäuser der Rühlower Straße sowie dort geparkte Personenkraftwagen, sodass ein Gesamtschaden von ca. 3250EUR entstand. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Neubrandenburg unter 0395/55825224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

