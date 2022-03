Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Stromausfall durch Verkehrsunfall

Stralsund (LK VR) (ots)

Am 06.03.2022 um 18.15 Uhr wurde der Polizei bekannt, dass es in der Vogelsangstraße in Stralsund zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Beim Vorbeifahren streifte ein 35- jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW einen Stromverteilungskasten. Dieser geriet sofort in Brand und wurde vollständig zerstört. Durch die Feuerwehr Stralsund, wurde der Brand gelöscht. Infolge des Brandes sind umliegende Mehrfamilienhäuser ohne Strom. Ein Verantwortlicher der Stadtwerke Stralsund erschien vor Ort. Es wurde sofort mit den Arbeiten begonnen, um die Stromversorgung wieder herzustellen. Es entstand ein Sachschaden am Stromverteilerkasten in Höhe von ca. 5000 Euro und am PKW von ca. 1000 Euro.

