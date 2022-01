Feuerwehr Bochum

FW-BO: LKW auf Baustelle in Bochum-Werne umgekippt

Bochum (ots)

Am heutigen Donnerstag Nachmittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Bochum der Notruf einer Baustelle am Harpener Hellweg. Dort war bei Erdarbeiten ein Sattelkipper auf die Seite gekippt. Der Fahrer des LKW wurde dabei verletzt. Von der Hauptwache wurden Rettungskräfte, ein Löschzug, Führungsfahrzeuge sowie weitere Rüstfahrzeuge und der Feuerwehrkran zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich der Fahrer bereits selbständig aus der Fahrerkabine befreit. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagen und einer Notärztin vor Ort medizinisch versorgt. Das Baustellengelände war für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes nicht befahrbar, so musste der Patient gut 300 Meter zum Harpener Hellweg getragen werden, bevor er in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden konnte. Der Einsatz war für die 28 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst nach gut einer Stunde beendet.

