Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Unsichere Fahrweise - Blutprobe

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (6. April 2022) hielt eine Streifenwagenbesatzung gegen 00.35 Uhr eine 42-jährige Gesekerin mit ihrem Wagen auf der Bismarckstraße in Lipperode an. Die Beamten stellten zuvor die auffällig langsame Fahrweise und teilweise "Schlangenlinienfahrt" der Frau fest. Nach festgestellten Alkoholgeruch und einem Atemalkoholtest mit 1,98 Promille fuhren die Polizeibeamten mit ihr zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell