Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Fahrradfahrerin übersieht Auto und wird leicht verletzt

Mannheim-Feudenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 08:20 Uhr in der Odenwaldstraße. Eine 38-Jährige Fahrradfahrerin war auf der Odenwaldstraße in Richtung Neckarkanal unterwegs, als sie auf Höhe der Kreuzung zur Eberbacher Straße übersah, dass der vor ihr fahrende BMW zum Einparken angehalten hatte. In Folge dessen kollidierte sie trotz Ausweichmanöver mit dem Auto. Die Frau stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 EUR.

