POL-MA: BAB 61, Hockenheim, Speyer: Querstehender Lkw auf Rheinbrücke Speyer - Fahrbahn wieder freigegeben, Pressemitteilung Nr. 2

BAB 61 / Hockenheim / Speyer (ots)

Sturmböen erfassten am frühen Donnerstagmorgen auf der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Speyer den Anhänger eines Lkw - dieser wurde mittlerweile geborgen. Kurz nach 7 Uhr wurde der Anhänger des Gespanns eines 39-Jährigen erfasst und stürzte auf die Leitplanke wo dieser liegen blieb. Das Zugfahrzeug blieb quer auf der Fahrbahn stehen; der Fahrer blieb unverletzt. Hierdurch kam es zunächst zur Staubildung auf Der Brücke in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz. Bei dem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurden alle Fahrbahnen zunächst vollgesperrt, konnten jedoch bis auf den betroffenen Streckenabschnitt wieder freigegeben werden. Nach Absicherungsarbeiten der Feuerwehr wurde der Anhänger letztlich durch einen Abschleppdienst geborgen, sodass keine weitere Gefahr mehr für Verkehr bestand. Die Unfallstelle war gegen 9 Uhr geräumt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht geschädigt.

