POL-BOR: Gescher - Geparkten Wagen angefahren

Ahaus (ots) - Mutmaßlich mit einem "falschen" Schlüssel gelangten Einbrecher in einen Betrieb in Ahaus-Wessum. In den Firmenräumen versuchten sie mit verschiedenen Methoden einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Die Täter scheiterten: Ob mit einem Trennschneider oder verschiedenen Hebelwerkzeugen, der Tresor gab seinen Inhalt nicht her. Die Täter erbeuteten nach derzeitigem Erkenntnisstand einen Pedelec-Akku sowie ...

mehr