Borken (ots) - Aus einer Handtasche entwendet haben Unbekannte eine Geldbörse in Borken. Die Geschädigte hatte in einem Bekleidungsgeschäft im Vennehof ihre Waren bezahlt und das Portemonnaie in ihre Tasche gelegt. Nach dem Kauf blieb sie noch kurze Zeit in dem Geschäft und ging dann zu einem Bäcker. Dort bemerkte sie den Diebstahl. Zu dem Geschehen kam es am Montag gegen 13.30 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an ...

mehr