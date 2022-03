Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Hände über den Kopf geschlagen

Raesfeld (ots)

Als eine Transporterfahrerin auf den von ihr verursachten Schaden blickte, habe sie die Hände über ihren Kopf zusammengeschlagen, schilderte ein Zeuge am Montag. Mutmaßlich hatte die Kollision mit einem massiven Bauwerk einen ordentlichen Schaden an dem Wagen hinterlassen. Durch einen lauten Knall sei er aufgeschreckt worden, gab der Hinweisgeber an. Als er auf die Straße geblickt habe, habe er einen blauen Volkswagen Transporter (T4 oder T5) mit Weselaner Kennzeichen gesehen, aus dem eine Frau ausgestiegen und um das Fahrzeug gelaufen sei. Sie habe sich den Schaden angesehen. Danach sei sie in Richtung Wesel geflüchtet, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zu dem Geschehen kam es am Montag gegen 18.15 Uhr in Raesfeld auf der Klümperstraße. Die Frau war offensichtlich mit einem Betonpfosten kollidiert. Der Poller weist nun blaue Kratzer auf und steht schief. Auch die Pflasterung im Umfeld der Sperreinrichtung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Fahrerin beschrieb der Zeuge wie folgt: circa 60 bis 65 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie hat eine schlanke Figur und trug blondes, kinnlanges Haar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell