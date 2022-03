Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Krankenfahrstuhlfahrer lebensgefährlich verletzt

Vreden (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Montagabend ein 85 Jahre alter Vredener bei einem Verkehrsunfall in Vreden. Der Fahrer des Krankenscooters wollte gegen 17.30 Uhr von der Straße Am Büschken nach links auf die Eschstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autofahrers. Der 55 Jahre alte Borkener hatte die Eschstraße in Richtung Ringstraße befahren. Es kam zur Kollision, wobei der Scooter mehrere Meter mitgeschliffen wurde, bevor der Senior von dem Gefährt auf die Straße stürzte. Die Luftrettung brachte den Schwerstverletzten in das Medisch Spectrum Twente nach Enschede. Es bestand Lebensgefahr. An der Einmündung gilt die Vorfahrtregel "Rechts-vor-links." Zur Unfallrekonstruktion wurden am Dienstag Experten des Unfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Münster hinzugezogen. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell