Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer stürzt alkoholisiert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagabend (25.08., 22.30 Uhr) befuhr ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer die Verler Straße in Richtung Gütersloh.

In Höhe der dortigen Feuerwehr stürzte der Mann von seinem Rad und verletzte sich dabei schwer. Während der Unfallaufnahme war in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch wahrnehmbar. Nachdem der Gütersloher in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren worden war, wurde ihm aufgrund der Fahrt unter Alkoholeinfluss eine Blutprobe entnommen.

