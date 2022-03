Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Vorfahrt missachtet

Zwei Verletzte

Legden (ots)

Eine Schwerverletzte sowie ein Leichtverletzter ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montag auf der Bundesstraße 474 in Legden. Gegen 07.20 Uhr bog ein 22 Jahre alter Legedener aus einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Wehr nach rechts auf die Bundesstraße ab. Dabei übersah er einen von links kommenden Lkw eines 63 Jahre alten Selmers. Dieser war aus Richtung Legden kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Trotz einer Notbremsung konnte der Lkw-Fahrer einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Durch die Kollision geriet der Pritschenwagen auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort den Transporter einer 52 Jahre alten Stadtlohnerin, die sich infolgedessen schwer verletzte. Den Unfallverursacher sowie die Stadtlohnerin brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

