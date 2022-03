Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Einbruch in Betrieb

Tresor hält

Ahaus (ots)

Mutmaßlich mit einem "falschen" Schlüssel gelangten Einbrecher in einen Betrieb in Ahaus-Wessum. In den Firmenräumen versuchten sie mit verschiedenen Methoden einen Tresor gewaltsam zu öffnen. Die Täter scheiterten: Ob mit einem Trennschneider oder verschiedenen Hebelwerkzeugen, der Tresor gab seinen Inhalt nicht her. Die Täter erbeuteten nach derzeitigem Erkenntnisstand einen Pedelec-Akku sowie -Sattel und zwei Aluminiumleitern. Zu dem Geschehen an der Straße Am Bahndamm kam es zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 06.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

