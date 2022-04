Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleinkraftrad entwendet und an Lenneufer geworfen

Werdohl (ots)

Ein Zeuge fand am Mittwochmorgen, gegen 08:50 Uhr, ein Kleinkraftrad im Uferbereich der Lenne unterhalb der Baustelle an der Lennebrücke auf. Unmittelbar durch die Polizei durchgeführte Ermittlungen beim Fahrzeughalter ergaben, dass das Kleinkraftrad am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr, noch an der Berliner Straße stand. In der Nacht wurde das Kraftrad dann augenscheinlich entwendet. Es wurde dem Halter wieder ausgehändigt. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. (schl)

