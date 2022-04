Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl von E-Bike

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in der Bogenstraße in Ludwigsburg ein E-Bike der Marke "Cube" entwendet. Das über 3.600 Euro teure Fahrrad der Serie "Kathmandu" stand in einem Garten eines Wohnhauses abgestellt und war mit einem Schloss gesichert. Die unbekannten Täter entwendeten das Bike samt den beiden Satteltaschen und einer darin befindlichen Arbeitsjacke. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18-5353 zu wenden.

