Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Schmorbrand in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Mötzingen und Bondorf rückten am Dienstag mit fünf Fahrzeugen und 24 Wehrkräften in die Iselshauser Straße in Mötzingen aus, nachdem gegen 14:20 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden war. Tatsächlich war es zu einem Schmorbrand mit leichter Rauchentwicklung in einem Stromzählerschrank gekommen. Löscharbeiten waren nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Als Ursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Neben der Feuerwehr und der Polizei war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell