Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen - Malmsheim: 89-Jähriger setzt versehentlich Hecke in Brand

Ludwigsburg (ots)

Ein 89-Jähriger setzte am Dienstag versehentlich eine Hecke in Brand, als er gegen 15:45 Uhr in der Westerfeldstraße in Malmsheim mit einem Gasbrenner Unkraut entfernte. Beim Entfernen des Unkrauts griff das Feuer auf eine Hecke über, die sich vor einem Gebäude eines Stromversorgers befindet. Der Sachschaden an diesem Gebäude wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Renningen, die mit zwei Fahrzeugen und sechs Wehrkräften im Einsatz war, konnte die Flammen zügig löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell