Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstagabend ein sechs Jahre alter Junge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 18:00 Uhr in Bietigheim-Bissingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 22-jährige Mercedes-Fahrerin war auf dem Gröninger Weg in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs, als der Junge plötzlich aus einer Hecke heraus von rechts auf die Fahrbahn und vor den Mercedes der 22-Jährigen gesprungen sei. Die junge Frau konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell