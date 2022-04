Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: 24-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer verlor am Dienstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er gegen 20:15 Uhr der Kreisstraße 1671 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Tamm unterwegs war. Auf Höhe der Einmündung zur Fritz-Lieken-Straße setzte der 24-Jährige wohl zu einem Überholvorgang an, da sich die Fahrbahn hier in zwei Fahrstreifen aufteilt. Mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit schanzte er daraufhin über eine Verkehrsinsel und kam erst knapp 100 m weiter links von der Fahrbahn im angrenzenden Feld zum Stehen. Neben dem Feld wurden zudem ein Verkehrszeichen und ein Leitpfosten beschädigt. Der 24-Jährige und seine 25 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt, während es zu einem Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.600 Euro kam. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

