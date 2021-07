Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Endlich Sommerferien - Genießen und Leben, aber bitte gefahrlos!

Mannheim / Karlsruhe / Pforzheim (ots)

Nach einer Zeit der Einschränkungen und Veränderungen für viele junge Menschen ist eines nun sicher. Die Sommerferien beginnen. Schülerinnen und Schüler freuen sich und sind voller Tatendrang.

Ein Anlass für die Bundespolizei, bei all der Freude auf Freizeit und Gestaltungsmöglichkeiten, auf ein wichtiges Thema hinzuweisen: "Bahnanlagen sind keine Spielplätze und kein Ort für Fotos oder Mutproben!"

Manchmal ist es verlockend, den kurzen Weg über die Gleise zu nehmen, um auf die andere Seite des Bahnsteiges zu kommen. Manchmal sind es die reizvolle Kulisse und scheinbar endlose Gleise, die zum Fotografieren verlocken. Manchmal will man einfach den Blick in den Himmel genießen und sucht sich dafür einen stehenden Güterwaggon aus. Was all dies Verbindet? In jedem Fall ist das Verhalten lebensgefährlich!

Alleine im Jahr 2020 kam es zwischen Nagold und Mannheim zu 14 Unfällen auf Bahnanlagen, von denen sieben tragischerweise tödlich endeten.

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor Zügen, die sich schnell und nahezu lautlos nähern. Die Füße an der Bahnsteigkante baumeln zu lassen wird da schnell zur großen Gefahr. Auch Fahrpläne bieten dabei keine Sicherheit, da Güterzüge, Rangierfahrten oder umgeleitete Züge außerhalb der Anzeigentafel verkehren. Die weiße Linie am Bahnsteig zeigt den Sicherheitsabstand zum Gleis an und soll daher unbedingt beachtet werden.

"Genießt die Sonne auf einer grünen Wiese oder spielt mit Freunden auf einem Bolzplatz Fußball. Aber haltet euch von Gleisen und Zügen fern!"

Für Fragen zum Thema "Richtiges Verhalten auf Bahnanlagen" steht die Bundespolizei mit ihren Präventionsbeamten gerne zur Verfügung.

Weitere kostenlose Informationen und Videos zu diesem wichtigen Thema gibt es unter dem Link https://olis-bahnwelt.de/sicherheit oder auf der Seite der Bundespolizei https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/sicher-im-alltag_node.html

