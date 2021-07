Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Jugendliche entziehen sich Fahrscheinkontrolle und leisten Widerstand

Mannheim (ots)

Sonntagmorgen (18. Juli) wurde die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof an den TGV 9568 gerufen. Ein Zugbegleiter vermutete in der Toilette Personen, die sich der Fahrscheinkontrolle entziehen wollten. Nachdem sie befreit wurden, leistete das Geschwisterpaar Widerstand und beleidigte die eingesetzten Kräfte.

Als die Bundespolizisten gegen 7:30 Uhr den Zug betraten, machten ihnen die Personen in der Toilette schnell klar, dass sie nicht freiwillig herauskommen wollen. Sämtliche Versuche, die Tür aufzuschließen und aufzudrücken schlugen fehl. Zu diesem Zeitpunkt war unbekannt, wie viele Personen sich in er Toilette aufhielten. Auch eine hilflose Lage konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Mannheimer Berufsfeuerwehr wurde verständigt und öffnete die Tür. In der Toilette befanden sich zwei 14- und 16-jährige Jugendliche. Sie wurden vorläufig festgenommen und unter Widerstand zur Dienststelle verbracht. Es erfolgte eine erkennungsdienstliche Behandlung und weitere polizeiliche Maßnahmen. Ein Polizeibeamter verletzte sich bei der Widerstandshandlung, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die jungen Italiener einem Jugendheim überstellt. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Betrugs zu

