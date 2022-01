Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall mit einer leicht Verletzten

Freiburg (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen kam am Mittwoch, 19.01.2022 gegen 10.50 Uhr eine 58 Jahre alte Frau mit ihrem Seat von der Straße ab. Sie befuhr zuvor die B 317 zwischen Maulburg und Schopfheim. In Höhe eines Autohauses fuhr die 58-Jährige über zwei Verkehrsinseln und kollidierte anschließend mit einem Fahrzeug, welches am rechten Straßenrand stand. Mit dem Rettungswagen wurde sie zur weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

