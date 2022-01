Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Junger Autofahrer übersteht Unfall unverletzt

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte ein junger Autofahrer am Donnerstagmorgen, 20.01.2021, in Hohentengen, der einen Unfall unverletzt überstanden hatte. Kurz nach 05:00 Uhr war der 20-jährige von der schneebedeckten Straße abgekommen. Sein Auto stürzte ein ca. fünf Meter tiefen Graben hinab, bevor es von einem Baum gebremst wurde. Unversehrt konnte sich der Fahrer selbst befreien. Der Rettungsdienst war vorsorglich verständigt worden und mit Rettungswagen und Notarzt an der Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

