Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden auf der B 14

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 14:40 Uhr auf der Bundesstraße 14 bei Gärtringen ereignete. Ein 55 Jahre alter Seat-Fahrer war von der Bundesautobahn 81 kommend in Richtung Herrenberg unterwegs und fuhr mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf eine vor ihm fahrende 57 Jahre alte Ford-Lenkerin auf. Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford auf einen Audi, der in dieselbe Richtung fuhr, geschoben. Der 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie die Ford-Fahrerin, deren Verletzungsgrad derzeit noch nicht bekannt ist. Der 33 Jahre alte Audi-Fahrer und dessen 31-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Der Seat und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn der B 14 musste bis etwa 15:35 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr aus Richtung Autobahn wurde umgeleitet.

