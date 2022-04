POL-LB: Böblingen: Unbekannte werfen Pflastersteine auf Balkone

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in ein Firmengebäude in der Straße "In den Dorfwiesen" in Gronau ein. Die Täter hebelten eine Balkontür im zweiten Obergeschoss sowie ein Fenster im Erdgeschoss auf. Im Innern brachen sie mehrere Türen sowie Möbel auf. Mutmaßlich konnten die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuten. Der hinterlassene ...

