POL-LB: Bönnigheim: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, als er am Dienstag zwischen 00:00 Uhr und 12:00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Haldenstraße in Ludwigsburg geparkten Ford beschädigte. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353. Rückfragen bitte an: ...

mehr