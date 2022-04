Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Motorradunfall mit schwer verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter 27 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagmorgen nach einem Unfall zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart in ein Krankenhaus geflogen werden. Der 27-Jährige befand sich gegen 07.40 Uhr auf der mittleren Spur. Vor ihm, auf dem rechten Fahrstreifen war ein 42 Jahre alter VW-Lenker unterwegs, der zunächst zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs ansetzte. Mutmaßlich brach dieser den Überholvorgang ab, nachdem er den 27-Jährigen mit seiner Triumph im Rückspiegel erkannt hatte. Zeitgleich wechselte dieser jedoch auf den rechten Fahrstreifen, wo der VW-Lenker letztlich jedoch verblieb. Der Motorradfahrer fuhr in der Folge auf den VW auf und stürzte. Während der Unfallaufnahme waren der rechte Fahrstreifen der Autobahn und der Ausfädelungsstreifen in Richtung der BAB 831 für rund zwei Stunden gesperrt. Zur Landung und zum Start des Rettungshubschraubers musste die Autobahn für wenige Minuten im dortigen Bereich komplett gesperrt werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell