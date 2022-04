Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Stuttgart: Überholmanöver durch Unbekannten führt zu Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 11.00 Uhr einen Unfall auf der Parallelfahrbahn zur Autobahn zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und -Möhringen in Fahrtrichtung Karlsruhe beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker überholte zunächst einen 49 Jahre alten Mercedes-C-Klasse-Lenker und scherte anschließend so knapp vor diesem ein, dass der 49-Jährige stark abbremsen musste. Der 27 Jahre alte Mann, der sich hinter dem 49-Jährigen befand und einen Mercedes-SLK fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. Der Unbekannte, der überholt hatte, setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. An den beiden Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr befand sich mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

