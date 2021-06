Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall - Verdacht auf Drogenkonsum

Paderborn (ots)

(CK) - Am Montagmittag (28.06., 13.10 Uhr) befuhr ein 29-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Toyota Yaris den Schwabenweg aus Richtung Dr.-Rörig-Damm kommend in Fahrtrichtung An der Talle.

In Höhe der Häuser 8-12 kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi A 6 eines 20-jährigen Mannes aus Paderborn, der aus dieser Hauszufahrt kommend in den Straßenverkehr eingefahren war.

Dabei wurde der 20-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 27 000 Euro. Beide mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Da der 20-jährige Paderborner angab, vor kurzem Cannabis konsumiert zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Schwabenweg komplett bis 15.30 Uhr gesperrt.

Ein Strafverfahren gegen den 20-Jährigen wegen Straßenverkehrsgefährdung wegen des Konsums berauschender Mittel wurde eingeleitet.

