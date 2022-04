Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld - Gronau: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen in ein Firmengebäude in der Straße "In den Dorfwiesen" in Gronau ein. Die Täter hebelten eine Balkontür im zweiten Obergeschoss sowie ein Fenster im Erdgeschoss auf. Im Innern brachen sie mehrere Türen sowie Möbel auf. Mutmaßlich konnten die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuten. Der hinterlassene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Das Polizeirevier Marbach am Neckar bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel. 07144 900-0 zu melden.

