Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochumer Kiosk - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Zu einem Einbruch in einen Kiosk kam es am frühen Mittwochmorgen, 19. Januar, auf der Fritz-Reuter-Straße 23 in Bochum-Westenfeld.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 4.15 Uhr Zugang zum Verkaufsraum des Kiosks. Mit ihrer Beute - Bargeld und Zigaretten - verließen sie anschließend den Tatort.

Das zuständige Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter 0234 909-8405 (außerhalb der Bürozeiten unter -4441) zu melden.

