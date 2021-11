Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher

Zeutern - Pkw kontra Straßenbahn

Ubsatdt-Weiher / Zeutern (ots)

In der Kapellenstraße in Zeutern kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei missachtetet der 60-jährige Fahrer eines BMW gegen 15.05 Uhr die optischen und akustischen Warnsignale am dortigen Bahnübergang und kollidierte in der Folge mit der herannahenden Straßenbahn. Bei dem Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 12.000 Euro.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

