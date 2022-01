Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Kita - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

In der Zeit vom 17. auf den 18. Januar kam es in Herne zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte.

Zwischen 20 und 7 Uhr brachen unbekannte Kriminelle gewaltsam in die Tageseinrichtung an der Straße Drögenkamp 10 ein.

Dort warfen sie mehrere Tische und Stühle um und beschmutzten Räume mit Malfarbe. Anschließend flüchteten sie mit noch nicht bekannter Beute.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell