Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Bei Diebstahl von Ortsschild ertappt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 03:45 Uhr kam es in Ludwigsburg in der Heimengasse in Hoheneck zu einem eher ungewöhnlichen Diebstahlsversuch. Zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger hatten sich am Ortsschild zu schaffen gemacht, als sie durch eine Streife des Polizeireviers Marbach überrascht wurden. Die drei Jugendlichen flüchteten zunächst in den nahegelegenen Wald und ließen ihre Fahrräder zurück. Nachdem eine weitere Streife des Polizeireviers Ludwigburg hinzugezogen wurde, packte die drei wohl die Reue und sie stellten sich. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen eines versuchten besonders schweren Diebstahls rechnen.

