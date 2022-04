Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch - Breitenstein: Unbekannter setzt Holzstapel und Gartenhütte in Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Breitenstein, Neuweiler und Weil im Schönbuch mussten am Dienstag mit vier Fahrzeugen und 25 Wehrkräften in das Gewann Weiherhalde in Breitenstein ausrücken, nachdem mehrere Zeugen gegen 08:50 Uhr einen Brand gemeldet hatten. Mutmaßlich hatte ein bislang unbekannter Täter in einem Schrebergarten gegenüber des Schützenhauses einen Holzstapel sowie eine Hütte in Brand gesetzt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 6.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr befanden sich die Polizei, die Fahndungsmaßnahmen durchführte, bei denen auch ein Polizeihubschrauber unterstützte, sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffielen, sich unter der Tel. 0800 1100225 zu melden. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zu den gleichgelagerten Fällen, die sich in den vergangenen Wochen ereigneten und zu denen bereits berichtet wurde.

