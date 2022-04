Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar - Rielingshausen: Hecke fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag in Rielingshausen in der Richard-Wagner-Straße eine etwa 170 cm hohe Hecke in Brand. Die Feuerwehr rückte gegen 13:50 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 36 Wehrkräften aus und konnte das Feuer zügig löschen. Ein Handwerker, der gerade mit Arbeiten an einem Wohnhaus beschäftigt gewesen war, hatte das Feuer entdeckt und erste Löscharbeiten mit einem Gartenschlauch durchgeführt. Eine an die Hecke angrenzende Hauswand wurde ebenfalls leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt.

