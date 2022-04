Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste ein 77 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 15:10 Uhr in Magstadt in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Ein 35 Jahre alter VW-Fahrer war auf der Neue Stuttgarter Straße in Richtung Friedhof unterwegs und verlangsamte seine Fahrt, da er vor der Kreuzung mit der Blumen- und der Brühlstraße nach links auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Dies erkannte der 77-jährige Motorradfahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war, mutmaßlich zu spät. Als er bremste, stürzte er und kollidierte mit dem Heck des VW. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt und die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell