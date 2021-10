Polizei Düren

POL-DN: Auto landet in Vorgarten - Fahrerin war betrunken

Düren (ots)

Am Dienstagmorgen fuhr eine 21 Jahre alte Frau mit ihrem Auto zuerst in einen geparkten Pkw, kam dann von der Straße ab und danach in einem Vorgarten zum Stehen. Dabei hatte sie über ein Promille Alkohol.

Gegen 06:50 Uhr befuhr die Dürenerin mit ihrem Auto die Birkesdorfer Straße in Richtung Merken. Als sie an einem geparkten Fahrzeug vorbeifahren wollte, schätzte sie den Abstand falsch ein und touchierte den Pkw. Ihrer Aussage nach erschrak sie dabei so sehr, dass sie anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit dem Wagen einen Zaun durchbrach und schlussendlich in einem Vorgarten zum Stehen kam.

Die eingesetzten Polizeibeamten entschieden sich, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Nicht zu Unrecht, denn dieser ergab einen Wert von 1,36 Promille. Zu ihrem Alkoholgenuss befragt, gab die unverletzte Unfallverursacherin an, am Abend zuvor drei Gläser Schnaps getrunken zu haben. Sie wird sich nun wegen einer Straßenverkehrgefährdung infolge von Alkoholgenuss verantworten müssen. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen circa 7000 Euro.

