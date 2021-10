Polizei Düren

POL-DN: Seniorin beim Überqueren der Straße angefahren

Düren (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine 85-Jährige in Arnoldsweiler schwer verletzt, als sie beim Queren der Straße von einem Auto erfasst wurde.

Gegen 07:05 Uhr befuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Auto die Arnoldusstraße von Merzenich in Richtung Birkesdorf, als ihm ein Bus auffiel, der an der Haltestellle "Arnoldsweiler Mitte" am rechten Fahrbahnrand stand. Seiner Aussage nach verringerte der Autofahrer seine Geschwindigkeit um an dem Omnibus vorbeizufahren. Als er auf Höhe der der Fahrerkabine war, setzte der Busfahrer plötzlich den Blinker um anzufahren. Dies irritierte den Autofahrer aus Aachen kurz, da er sich vergewissern wollte, dass der Bus warten würde, bis er vorbeigefahren sei. Als er seinen Blick wieder nach vorne richtete nahm er, seiner Aussage folgend, nur noch einen schwarzen Schatten wahr, dann gab es einen Knall.

Während der Aachener an dem Bus vorbeifuhr, wollte eine Seniorin aus Düren die Fahrbahn der Arnoldusstraße queren. Aus noch ungeklärten Gründen wartete sie nicht, bis das Auto passiert hatte, sondern versuchte, vor dem Auto und dem Bus die Fahrbahn von links nach rechts zu überqueren. Dies nahm der Autofahrer nicht rechtzeitig wahr, so dass er die 85-Jährige mit geringer Geschwindigkeit anfuhr. Die ältere Dame kam zu Fall und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

