Polizei Düren

POL-DN: Jugendliche bei Unfall mit dem Motorroller leicht verletzt

Düren (ots)

Am Montagabend wurde eine 15-Jährige leicht verletzt, als ein linksabbiegender Autofahrer ihr die Vorfahrt nahm.

Gegen 18:30 Uhr befuhr die Jugendliche die Bismarckstraße in Richtung Dürener Krankenhaus. Dabei wollte sie die Kreuzung zur Schoellerstraße geradeaus passieren. Bei grüner Ampel fuhr sie auf die Kreuzung. Ihr gegenüber befand sich ein 60-jähriger Autofahrer, der von der Roonstraße aus kommend nach links in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz abbiegen wollte. Auch für ihn zeigte die Ampel grün, so dass er anfuhr. Dabei sah er die junge Frau auf ihrem Kleinkraftrad nicht. Gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gab er an, es habe plötzlich geknallt.

Die Rollerfahrerin musste abbremsen und kam dabei zu Fall, zu einer direkten Kollision kam es nach Zeugenaussagen dabei nicht. Leicht verletzt wurde die Gestürzte vor Ort von Rettungskräften versorgt und dann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer aus Euskirchen blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme mussten Teile der Kreuzung kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell