Polizei Düren

POL-DN: Vandalismus an der Gedenkstätte Hürtgenwald

Hürtgenwald (ots)

Bereits am vergangen Samstag beschädigten Unbekannte Austellungstafeln in der Gedenkstätte in Hürtgenwald. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Zwischen 15:00 - 19:15 Uhr machten sich die Täter in der unbewachten Ausstellungshalle ans Werk: Sie lösten eine Ausstellungstafel von der Wand, eine weitere rissen sie ein. Dabei entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Dies musste der Verwalter der Gedenkstätte feststellen, als er gegen 19:15 Uhr die Ausstellungsräume betrat, die an den Ehrenfriedhof grenzen, der an der B399 liegt. Die Polizei bittet nun etwaige Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Gedenkstätte gemacht haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei Düren zu melden.

