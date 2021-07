Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: 28 neue Mindener Schülerlotsen ausgebildet

Minden (ots)

Insgesamt 28 Mindener Schülerinnen und Schüler des Rats- und des Herder-Gymnasiums sind in den vergangenen Wochen in enger Kooperation zwischen den Lehrkräften, der Kreisverkehrswacht und den Verkehrssicherheitsberatern der Polizei Minden-Lübbecke zu Schülerlotsen ausgebildet worden. Die 13 und 14 Jahre alten jungen Leute erledigen fortan mit viel Engagement die ihnen übertragenen Aufgaben freiwillig und ehrenamtlich.

Schon vor dem täglichen Schulbeginn nehmen die mit Leuchtweste und Anhaltestab ausgerüsteten Schulweghelferinnen und -helfer gut sichtbar ihren Dienst auf und tragen so dazu bei, dass vor allem die jüngeren Kinder sicher die dortigen Schulen erreichen können. "Dienstort" sind die sogenannten Schülerlotsenstellen in der Königstraße und in der Rodenbecker Straße. Diese sind mit Verkehrszeichen und Wechsellichtanlagen gekennzeichnet.

Auch wenn Schülerlotsen eine wichtige Rolle im Straßenverkehr einnehmen, so dürfen sie dennoch nicht regelnd in den Verkehr eingreifen. Stattdessen ist es ihnen erlaubt, eine ausreichend große Lücke im Verkehrsfluss zu nutzen, um den Verkehr anzuhalten und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sicher über die Straße zu geleiten. Damit tragen sie durch ihre hoch anzurechnende und wichtige Tätigkeit maßgeblich dazu bei, den Schulweg sicherer zu machen und Unfälle zu reduzieren. Besonders freuen dürfen sich die neuen Ehrenämtler auf eine kleine Anerkennung der Kreisverkehrswacht, die sie am Ende ihrer einjährigen Schülerlotsenzeit erhalten werden.

Wichtig ist allen Beteiligten ein Appell an die Verkehrsteilnehmer: "Bitte fahren Sie an den bekannten Schülerlotsenstellen mit erhöhter Vorsicht sowie besonderer Rücksicht und verhalten sie sich stets respektvoll gegenüber den ehrenamtlichen Verkehrshelfern."

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell